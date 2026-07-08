Récital Attila Szaniszló Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence
mardi 4 août 2026 · Conservatoire Darius Milhaud · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Récital Attila Szaniszló
Mardi 4 août 2026 à partir de 19h30. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Un récital consacré à Franz Liszt, entre virtuosité et poésie Méphisto Valse n° 1, Consolation n° 3, Réminiscences de Norma, Liebesträume n° 3 et la monumentale Sonate en si mineur, interprétés par Attila Szaniszló.
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Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 23 31 59 zahrarawas@lesnuitspianistiques.fr
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English :
A recital dedicated to Franz Liszt, blending virtuosity and poetry: Mephisto Waltz No. 1, Consolation No. 3, *Reminiscences of Norma*, Liebesträume No. 3, and the monumental Sonata in B minor, performed by Attila Szaniszlő.
L’événement Récital Attila Szaniszló Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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