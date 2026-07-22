Conférence Météores en folie Planétarium Peiresc Aix-en-Provence
mardi 4 août 2026 · Planétarium Peiresc · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Conférence Météores en folie
Du mardi 4 au samedi 8 août 2026 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-04
Venez découvrir des météores en folie à travers cette semaine d’exposition et d’activités au Planétarium Peiresc !
Entre séances de planétarium sur ces étranges cailloux de l’espace, exposition de météorites, ateliers pédagogiques et conférences, vous allez vite devenir incollable sur les météores… .
Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover a whirlwind of meteors during this week of exhibits and activities at the Peiresc Planetarium!
L’événement Conférence Météores en folie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Orchestre des Jeunes de la Méditerranée / Festival d’Aix-en-Provence, Centre International des Arts en Mouvement, Aix-en-Provence 22 juillet 2026
- Exposition Summer of talents Galerie Ramand Aix-en-Provence 23 juillet 2026
- Concert à Aix-En-Provence : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Église Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 25 juillet 2026
- Concert à Aix-En-Provence : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Église Saint-Jean de Malte, Aix-en-Provence 25 juillet 2026
- Festival Les Nuits Pianistiques Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence 28 juillet 2026