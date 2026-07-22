Conférence Météores en folie Planétarium Peiresc Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Conférence Météores en folie

Du mardi 4 au samedi 8 août 2026 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-04

Venez découvrir des météores en folie à travers cette semaine d’exposition et d’activités au Planétarium Peiresc !

Entre séances de planétarium sur ces étranges cailloux de l’espace, exposition de météorites, ateliers pédagogiques et conférences, vous allez vite devenir incollable sur les météores… .

Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr

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English :

Come discover a whirlwind of meteors during this week of exhibits and activities at the Peiresc Planetarium!

L’événement Conférence Météores en folie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence