Concert à Aix-En-Provence : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Église Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence samedi 25 juillet 2026.

Concert à Aix-En-Provence : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Église Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Samedi 25 juillet, 21h00

Assistez à un concert inoubliable de l’Ensemble Musicâme France à Aix-en-Provence. Virtuosité et émotion au programme. Réservez vos billets en ligne dès aujourd’hui !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-25T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-25T22:15:00.000+02:00

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Église Saint-Jean de Malte 24 rue d’Italie 13100 AIX-EN-PROVENCE Aix-en-Provence



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