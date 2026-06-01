Orchestre des Jeunes de la Méditerranée / Festival d’Aix-en-Provence, Centre International des Arts en Mouvement, Aix-en-Provence

Orchestre des Jeunes de la Méditerranée / Festival d’Aix-en-Provence Mercredi 22 juillet, 21h30 Centre International des Arts en Mouvement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T21:30:00+02:00 – 2026-07-22T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T21:30:00+02:00 – 2026-07-22T23:30:00+02:00

Depuis sa création, l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée du Festival d’Aix-en-Provence rassemble des jeunes artistes talentueux de toutes les rives de la Méditerranée et fait dialoguer les cultures des pays riverains. En témoigne la très attendue composition collective au programme de ce concert, fruit d’une session symphonique mentorée par Fabrizio Cassol avec la collaboration d’un quintette de musiciens héritiers des traditions méditerranéennes. Avec sa nouvelle cheffe Sora Elisabeth Lee, l’OJM lui associe les époustouflants Tableaux d’une exposition de Moussorgski ainsi que les Danses de Galanta de Kodály, et les Variations sur une chanson enfantine d’Ernő Dohnányi, avec la complicité du pianiste Aris Alexander Blettenberg.

Le CIAM signera également un temps fort de la soirée avec une performance de corde lisse grande hauteur portée par Amélie Kourim.

Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13547 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33465046142 https://www.artsenmouvement.fr/ https://www.facebook.com/CIAM.Aix;https://www.linkedin.com/company/centre-international-des-arts-en-mouvement/posts/?feedView=all;https://www.instagram.com/ciam_aix [{« type »: « link », « value »: « https://hub-ciam.shop.secutix.com/content# »}] Le CIAM est un lieu culturel situé à Aix-en-Provence, un espace ouvert à tous, dédié aux arts du cirque. À l’heure où la société tend à se scinder en bulles sans interactions, le CIAM oeuvre à recréer du lien entre les individus et la culture, en s’appuyant sur cette discipline à la fois populaire et exigeante, plurielle et inclusive qu’est le cirque contemporain.

Déployé depuis 2013 sur la route de Galice, à la lisière des pinèdes aixoises, le CIAM accueille chaque année un public hétéroclite sous ses chapiteaux. VENIR EN VOITURE

D’Aix : Prendre le Bd de la République puis au rond-point, prendre la 3e sortie sur Cours des Minimes/D10 et continuer sur Route de Galice/D64. Passer 3 ronds points et CIAM sur la gauche.

De Marseille : A7 Direction NICE/AIX/GARDANNE ; Sortie JAS DE BOUFFAN.

De Montpellier : A9 Direction NÎMES/MARSEILLE/LYON ; A54/E80 Direction NÎMES CENTRE/AEROPORT GARONS/ ARLES/AIX EN PROVENCE ; Sortie 30a vers LES MILLES.

De Nice : A8 Direction DIGNES/GRENOBLE/CARROS ; Sortie A51/E712/N296 vers AVIGNON ; Sortie JAS DE BOUFFAN.

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Ligne 9 – Arrêt CIAM

Retrouvez le plan et les horaires de la ligne 9 ci-dessous.

http://www.aixenbus.fr

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Gare TGV Aix-en-Provence : Prendre le bus L040 jusqu’à la Gare Routière puis la navette Aixpress [A] jusqu’à l’arrêt Europe puis la ligne 9 jusqu’à l’arrêt CIAM.

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© Vincent Beaume