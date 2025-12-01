Festival Les Nuits Pianistiques Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence

Festival Les Nuits Pianistiques

Du 27/07 au 09/08/2026. Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-27

Récitals, musique de chambre et soirées avec orchestre animeront la 34e édition du festival. Des professeurs de renommée internationale prodigueront leurs savoirs aux élèves de la vingtième édition de l’académie.

Le festival Les Nuits pianistiques d’Aix-en-Provence est un événement culturel prestigieux et pérenne. Il s’inscrit parmi les grandes manifestations estivales de la région Sud, et anime la vie culturelle de la ville et de ses territoires alentours, d’une manière qui lui est propre. Il propose une programmation de concerts de grande qualité, gravitant autour du piano, et ceci depuis sa création en 1993 par son directeur artistique, le pianiste français Michel Bourdoncle.



// Programme /



Mardi 28 juillet à 19h30, Récital de piano

● Chopin, Ballade n° 4 en fa mineur opus 52, Scherzo n° 4 en mi majeur opus 54, Sonate n° 3 en si mineur opus 58

Entracte

● Rachmaninov, Sonate n° 1 en ré mineur opus 28 Estefan Iatcekiw, lauréat du concours international de musique russe de Sanremo



Mercredi 29 juillet à 19h30, Trio Forte

● Rachmaninov, Trio élégiaque n° 1 pour piano, violon et violoncelle en sol mineur

● Tchaïkowsky, Trio pour piano, violon et violoncelle en la mineur opus 50, À la mémoire d’un grand arstiste

Violon Maxat Jussupov

Violoncelle Murat Narbekov

Piano Timur Urmancheyev



Jeudi 30 juillet à 19h30, Soirée avec l’Orchestre de chambre Atlantide

● Albéniz MacFarlane, Rumores de la Caleta, Mallorca

● Mozart, Serenade en mi bémol majeur K. 375

● Dvořák, Serenade pour vents en ré mineur opus 44

● Albéniz Clements, Córdoba

Orchestre de chambre Atlantide



Vendredi 31 juillet à 19h30, Soirée musique de chambre Hommage à Weber

● Weber, Sonate pour violon et piano, Trio pour piano, hautbois et violoncelle opus 63 en sol mineur, Quatuor pour vilon, alto, violoncelle et piano opus 18 en si bémol majeur

Violon Pierre-Stephane Schmidlet

Alto Pascal Robault

Violoncelle Véronique Marin

Piano Pascal Gallet, Nikita Mndoyants.



Mardi 4 août à 19h30, Récital de piano

Programme à définir

Piano Attila Szaniszló, lauréat du concours international de piano S.A.R la Princesse Lalla Meryem 2025.



Mercredi 5 juillet à 19h30, Soirée de musique de chambre

● Mozart, Quintette pour clarinette et quatuor à cordes K.581 en la majeur

● Mahler, Quatuor pour violon, alto, violoncelle et piano en la mineur

● Brahms, Quintette pour deux violons, alto, violoncelle et piano opus 34 en fa mineur

Violon, Anne Ménier, Pierre-Stéphane Schmidlet

Alto: Marie-Anne Hovasse

Violoncelle Luc Dedreuil

Clarinette Staffan Martensson

Piano Claire Chiu, Samuel Parent.



Jeudi 6 août à 19h30, Danses profanes & sacrées

● Bach, La Chaconne

● Vivaldi, à définir

● Bartok, Six danses roumaines

● Cosma, Six danses roumaines

Catherine Arquez Beer-Demander

Guillaume Beer-Demander

Alexandre Beer-Demander

Vincent Beer-Demander.



Vendredi 7 août à 19h30, Récital de piano, Hommage à Ricardo Vińes

● Albeniz, Rumores de la caleta, Malagueña

● Debussy, Estampes Pagodes, Soirée dans Grenade, Jardin sous la pluie

● Granados, Goyescas, El amor y la muerte, El pelele

● Ravel, Miroirs Noctuelles, Oiseaux tristes, Une barque sur l’Océan

● Albeniz, Cahier de Iberia n° Rondeńa, Almeria, Triana

Piano Marta Zabaleta. .

Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The 34th edition of our festival and the 20th anniversary of the academy will take place from 28th July to 10th August 2025

L’événement Festival Les Nuits Pianistiques Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence