Concert à Aix-En-Provence : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Église Saint-Jean de Malte, Aix-en-Provence
samedi 25 juillet 2026 · Église Saint-Jean de Malte · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Concert à Aix-En-Provence : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Samedi 25 juillet, 21h00 Église Saint-Jean de Malte Bouches-du-Rhône
De 20 à 30€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T21:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:15:00+02:00
Fin : 2026-07-25T21:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:15:00+02:00
Retrouvez l’Ensemble Musicâme France à Aix-en-Provence pour une soirée de musique classique d’exception, dans le cadre majestueux de l’Église Saint-Jean de Malte. Cinq musiciens virtuoses vous invitent à vivre un concert unique.
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Programme:
M.Ravel : Boléro
C.Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
D.Cantemir : Pesrev Buselik
W.A.Mozart : Concerto pour flûte en Ré Maj. – Allegro Aperto
J.S.Bach/Ackmann : Concerto pour 2 violon version jazz -Allegro
G.Puccini : Fantaisie sur l’opéra La Bohème
A.Piazzolla : Oblivion
A.Vivaldi : Les 4 saisons : l’été – Final
Ensemble Musicâme France
Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Valentin Seignez-Bacquet, 2nd violon Dali Feng ; Alto Magali Demesse ; Violoncelle Xavier Chatillon
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Église Saint-Jean de Malte 24 rue d’Italie 13100 AIX-EN-PROVENCE Aix-en-Provence 13626 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-aix-en-provence-musicamefrance/ »}]
Assistez à un concert inoubliable de l’Ensemble Musicâme France à Aix-en-Provence. Virtuosité et émotion au programme. Réservez vos billets en ligne dès aujourd’hui !
MFP
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