Exposition Summer of talents Galerie Ramand Aix-en-Provence
jeudi 23 juillet 2026 · Galerie Ramand · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Exposition Summer of talents
Du 23/07 au 05/08/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 13h et de 14h30 à 18h.
Du 27/08 au 12/09/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 13h et de 14h30 à 18h. Galerie Ramand 8 rue Cardinale Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-23
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-27
La Galerie Ramand est heureuse de présenter ses talents qu’elle accompagne depuis des années. Une exposition collective qui met en lumière les différents univers autour d’une sélection d’oeuvres peinture, dessin, photographie.
Parmi les artistes présentés Deniz Bayav, Johann Fournier, Gabriel Riesnert, Aurélie Sicas, Jade Boissin, Fabien Granet. .
Galerie Ramand 8 rue Cardinale Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 42 26 10 contact@galerieramand.com
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English :
Galerie Ramand is pleased to present the artists it has been supporting for years. This group exhibition highlights the diverse artistic worlds represented in a selection of works, including paintings, drawings, and photographs.
L’événement Exposition Summer of talents Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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