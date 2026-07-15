Exposition Summer of talents Galerie Ramand Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Exposition Summer of talents

Du 23/07 au 05/08/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 13h et de 14h30 à 18h.

Du 27/08 au 12/09/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 13h et de 14h30 à 18h. Galerie Ramand 8 rue Cardinale Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-23

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-27

La Galerie Ramand est heureuse de présenter ses talents qu’elle accompagne depuis des années. Une exposition collective qui met en lumière les différents univers autour d’une sélection d’oeuvres peinture, dessin, photographie.

Parmi les artistes présentés Deniz Bayav, Johann Fournier, Gabriel Riesnert, Aurélie Sicas, Jade Boissin, Fabien Granet. .

Galerie Ramand 8 rue Cardinale Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 42 26 10 contact@galerieramand.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Galerie Ramand is pleased to present the artists it has been supporting for years. This group exhibition highlights the diverse artistic worlds represented in a selection of works, including paintings, drawings, and photographs.

L’événement Exposition Summer of talents Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence