Concert I MESSAGERI Voix et musiques de Corse Cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert I MESSAGERI Voix et musiques de Corse

Lundi 20 juillet 2026 de 20h30 à 22h. Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-07-20 22:00:00

Date(s) :

2026-07-20

I MESSAGERI PRODUCTIONS présente en concert le groupe corse I MESSAGERI à la Cathédrale Saint Sauveur d’Aix en Provence.

Fabrice et Jean-Michel ANDREANI, entourés de musiciens de renom, chantent une Corse contemporaine, profondément ancrée dans ses racines, mais toujours soucieux de garder un regard tourné vers l’avenir. Entre musique traditionnelle et rythmes actuels, I Messageri flirtent avec la world pour une musique sans frontière, où la Corse lie les hommes. Au fil des chants, les voix et les mélodies se tressent, s’envolent, touchent la nef d’une église aux couleurs d’encens, le plafond illuminé d’un théâtre, le ciel étoilé d’une place de village, et reviennent comme un refrain, déjà adopté pour accompagner le long des jours.



Le groupe fondé par les frères ANDREANI en 1996 est aujourd’hui incontournable dans le paysage musical Corse. Forts de leurs cinq albums et leurs nombreux concerts donnés aux quatre coins de l’Europe, I Messageri n’ont cessé de porter leurs chants aux textes forts, et ce devant un public de plus en plus nombreux au fil des années. I Messageri continuent ainsi leur chemin, guidés par une volonté inébranlable de créativité, au service d’une musique en mouvement permanent. .

Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 87 33 97 10 imessageriprod@gmail.com

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English :

I MESSAGERI PRODUCTIONS presents the Corsican group I MESSAGERI in concert at the Cathédrale Saint Sauveur in Aix en Provence.

L’événement Concert I MESSAGERI Voix et musiques de Corse Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence