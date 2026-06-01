Orchestre des Jeunes de la Méditerranée / Festival d’Aix-en-Provence, Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence

Orchestre des Jeunes de la Méditerranée / Festival d’Aix-en-Provence Lundi 20 juillet, 20h00 Grand Théâtre de Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T20:00:00+02:00 – 2026-07-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T20:00:00+02:00 – 2026-07-20T22:00:00+02:00

Depuis sa création, l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée du Festival d’Aix-en-Provence rassemble des jeunes artistes talentueux de toutes les rives de la Méditerranée et fait dialoguer les cultures des pays riverains. En témoigne la très attendue composition collective au programme de ce concert, fruit d’une session symphonique mentorée par Fabrizio Cassol avec la collaboration d’un quintette de musiciens héritiers des traditions méditerranéennes. Avec sa nouvelle cheffe Sora Elisabeth Lee, l’OJM lui associe les époustouflants Tableaux d’une exposition de Moussorgski ainsi que les Danses de Galanta de Kodály, et les Variations sur une chanson enfantine d’Ernő Dohnányi, avec la complicité du pianiste Aris Alexander Blettenberg.

Grand Théâtre de Provence 380, avenue Max Juvénal 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33820670057 https://www.festival-aix.com/ https://www.instagram.com/festivalaix/;https://www.facebook.com/festivalaix/;https://www.linkedin.com/company/festival-d-aix-en-provence/;https://festival-aix.com/inscription-la-newsletter;https://www.youtube.com/user/AixFestival [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festival-aix.com/content# »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@festival-aix.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33820670057 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.festival-aix.com/ »}] Conçu par Vittorio Gregotti, ce théâtre a été inauguré en juillet 2007 par le Festival d’Aix-en-Provence avec Die Walküre de Richard Wagner. Le bâtiment entièrement courbe contient une salle de 1 350 places, dont 950 en parterre. Il est situé entre la ville moderne et le centre historique. Arrêts de bus Cité du Livre, Archives, Rotonde et Gare routière, situés à 5 min à pied du théâtre.

Parkings Méjanes et Rotonde, situés à 5 min à pied du théâtre.

Depuis sa création, l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée du Festival d’Aix-en-Provence rassemble des jeunes artistes talentueux de toutes les rives de la Méditerranée et fait dialoguer les des…

© Vincent Beaume