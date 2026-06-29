Exposition Aurélie Blanchet Galerie Azimut Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Aurélie Blanchet

Du 20/07 au 01/08/2026 le lundi de 14h30 à 19h. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h. Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-20

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-20

À travers portraits et œuvres abstraites, Aurélie Blanchet explore les multiples visages de la résilience. Une exposition sensible et profondément humaine, entre histoires de vie, émotions et reconstruction.

Les œuvres présentées dans l’exposition Histoires de résilience racontent des parcours de vie, des blessures surmontées, des renaissances et des élans d’espoir.



À travers ses portraits, Aurélie Blanchet met en lumière la force discrète qui habite chacun d’entre nous. Ses peintures abstraites, nées d’une démarche artistique et thérapeutique, témoignent quant à elles d’une résilience plus personnelle, exprimée par la couleur, la matière et le geste.



Une exposition où se croisent regards, émotions et histoires de vie, dans une célébration sensible de la capacité humaine à se relever et à avancer. .

Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 69 08 23 aurelieblanchetaix@gmail.com

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English :

Through portraits and abstract works, Aurélie Blanchet explores the many facets of resilience. A sensitive and deeply human exhibition that weaves together life stories, emotions, and the process of rebuilding.

L’événement Exposition Aurélie Blanchet Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence