Récital de piano Estefan Iatcekiw Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Récital de piano Estefan Iatcekiw

Mardi 28 juillet 2026 de 19h30 à 21h. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:30:00

fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Ce programme réunit deux des plus grandes figures du piano romantique, Frédéric Chopin et Sergueï Rachmaninov, autour de la forme de la sonate et de grandes œuvres de maturité.

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Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 23 31 59 festival@lesnuitspianistiques.fr

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English :

This program brings together two of the greatest figures of Romantic piano music, Frédéric Chopin and Sergei Rachmaninoff, focusing on the sonata form and their major works from their mature periods.

L’événement Récital de piano Estefan Iatcekiw Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Aix en Provence