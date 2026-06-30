Festival L’Echappée Patio du 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Festival L’Echappée

Du jeudi 9 au samedi 11 juillet 2026 à partir de 19h.

Du jeudi 16 au samedi 18 juillet 2026 à partir de 19h.

Du jeudi 23 au samedi 25 juillet 2026 à partir de 19h. Patio du 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

Le festival L’Échappée propose un nouveau format dédié à la découverte de talents émergents venus de tout le territoire. Organisé en extérieur, au patio, il offre une ambiance festive, conviviale et intimiste, entre proximité et célébration.

L’évènement est en cohérence avec le programme MAGMA, dispositif dédié à l’accompagnement et à la mise en lumière des artistes en développement, mais également en adéquation avec les tremplins Quart2Tour2025, les Inouïes PACA du Printemps de Bourges et Orizon Sud, dont le 6MIC est un partenaire historique.



D’un côté, des artistes passionnés désireux de jouer en dehors de leur territoire et des talents locaux qui ne demandent qu’à partager leur univers. De l’autre, un public friand de nouveautés et de soirées pour… s’échapper. Entre les deux ? Une ambiance festive, chaleureuse et conviviale, fidèle à l’ADN du 6MIC.



Au mois de juillet, le 6MIC dédiera la fin de la semaine à l’émergence musicale. Tous les jeudis, vendredis et samedis soirs du 9 au 25 juillet, le patio accueillera un groupe ou artiste national, recommandé par une salle partenaire. Puis, la fête se prolongera avec un groupe ou artiste local. Chaque soirée sera ainsi conçue comme une découverte artistique de ce que les scènes nationales et locales ont de plus prometteur. Au total, ce seront dix-huit artistes qui se produiront.



Le 6MIC donne rendez-vous au public dans cet espace qui contribue à créer une ambiance particulière, mêlant intimité et festivité. .

Patio du 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 26 07 30 communication@iris-smac.fr

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English :

The L’Échappée festival features a new format dedicated to showcasing emerging talent from across the region. Held outdoors on the patio, it offers a festive, friendly, and intimate atmosphere, combining a sense of closeness with celebration.

L’événement Festival L’Echappée Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence