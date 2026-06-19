Concours d’éloquence Parvis de Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concours d’éloquence

Mardi 30 juin 2026 de 18h à 20h. Parvis de Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-06-30 20:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Six étudiants de Sciences Po Aix représentant leurs promotions respectives s’affronteront sur des thèmes invitant éloquence et réflexion autour de l’économie et du monde actuel.

Au cours d’une prestation de cinq minutes, ils devront convaincre le jury et le public de leurs talents d’analystes mais surtout d’orateurs. A la frontière entre la sériosité de l’économie et l’impertinence des Sciences Pistes, petits et grands, experts ou néophytes pourront découvrir une autre facette des Rencontres Economiques.



Jury du Concours d’éloquence

● Claude Pelopidas Directeur, Théâtre Ainsi de suite

● Nathalie Chusseau, Membre, Le Cercle des économistes

● Solene Saint Gilles, Responsable de programmes culturels, FranceTv

● Alessia Lefebure, Directrice de SciencePo Aix



Partenaires association Aix’loquence, Sciences Po Aix. .

Parvis de Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr

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English :

Six students from Sciences Po Aix, representing their respective graduating classes, will face off on topics that encourage eloquence and reflection on the economy and the world today.

L’événement Concours d’éloquence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence