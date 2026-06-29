Les mardis happy hour de Back to Bac BACK to BAC Aix-en-Provence Aix-en-Provence
Les mardis happy hour de Back to Bac BACK to BAC Aix-en-Provence Aix-en-Provence mardi 30 juin 2026.
Aix-en-Provence
Les mardis happy hour de Back to Bac
Du 30/06 au 25/08/2026 le mardi de 18h à 21h. BACK to BAC Aix-en-Provence 58 cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-30 18:00:00
fin : 2026-08-25 21:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Le mardi, BACK to BAC vous offre la 2ème tournée. De 18h à 21h, profitez de notre Happy Hour 1 tournée achetée = la 2e offerte. Valable sur toute la carte et sur les cocktails du mois.
C’est le plan parfait pour lancer la soirée, trinquer entre collègues, fêter un anniversaire en semaine ou juste décider que le mardi mérite mieux qu’un plateau télé.
Ce qui vous attend
✔ Cocktails avec et sans alcool
✔ Salles privées pour chanter sans jugement. .
BACK to BAC Aix-en-Provence 58 cours Sextius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
On Tuesdays, BACK to BAC offers you the 2nd round on the house. From 6:00 p.m. to 9:00 p.m., enjoy our Happy Hour: Buy one round, get the second one free. Valid on the entire menu and on the cocktails of the month.
L’événement Les mardis happy hour de Back to Bac Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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