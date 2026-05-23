Concert Clarmonics (Suisse) Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Concert Clarmonics (Suisse)

Mardi 30 juin 2026 de 17h à 18h. Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 17:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Dans le cadre du Festival International des Orchestres de Jeunes en Provence, CLARMONICS donnera un concert gratuit à Aix-en-Provence. Ensemble de 16 clarinettes de Bienne, Suisse CLARMONICS.

Clarmonics un ensemble de clarinettes qui apporte de la musique à vivre, où la fascination de toute la famille des clarinettes s’unit à des œuvres originales, intéressantes et divertissantes. Son répertoire comprend des morceaux de 4 à 8 voix de tous les styles, parfois des transcriptions, mais surtout des compositions écrites pour cet effectif, qui peut aller jusqu’à un “orchestre” complet.



Le groupe répète en fonction des projets pour donner des concerts de toute sorte, en profitant également de la cohésion propre à un ensemble de musique de chambre. Les conditions de participation aux Clarmonics sont les cours individuels de clarinette auprès de Lukas Vogelsang à l’Ecole de Musique de Bienne et la participation régulière aux répétitions et concerts.



Y. Abe Cataract

Micina Majestic Architecture, for 8 Bb-clarinets

B. Moser Pulsar

T. Mashima La Seine

M. Amano Deux Danses

I. Sakai arr. T. BC Huang Tanabata

H. Takahashi The Three Emotions

P. Arveiler Samba d’ébène .

Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 23 32 59 festival@timeconcerts.co.uk

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English :

As part of the Festival International des Orchestres de Jeunes en Provence, CLARMONICS will be giving a free concert in Aix-en-Provence. Ensemble of 16 clarinets from Biel, Switzerland: CLARMONICS.

L’événement Concert Clarmonics (Suisse) Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence