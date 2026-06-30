Festival Éclats de Regards La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Festival Éclats de Regards

Du vendredi 10 au samedi 11 juillet 2026 le vendredi de 14h30 à 23h. Le samedi de 17h à 23h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10

La Manufacture accueille un festival réunissant musique, théâtre et danse autour d’un décor unique. Cinq spectacles, un village artistique, des expositions, des créateurs et des foodtrucks pour deux jours de partage.

Un festival où la musique, le théâtre et la danse prennent vie autour d’un décor unique, imaginé spécialement pour cette édition en collaboration avec le Centre Albert Camus, la Maison et la Villa Izoï, ainsi que le lycée du Sacré-Cœur.

Pendant deux jours, ce décor devient le fil conducteur de toutes les propositions artistiques. Chaque spectacle, qu’il soit musical, théâtral ou chorégraphique, s’y inscrit, s’en inspire ou le transforme, offrant au public une expérience immersive, comme les fragments d’une grande œuvre collective.



Au cours de ces deux journées, cinq spectacles seront présentés, réunissant des créations issues de chaque discipline artistique.

Le festival prend également la forme d’un véritable village artistique, ouvert entre les représentations. Stands de créateurs, expositions d’artistes et espaces de rencontre animeront le site tout au long de l’événement. Des foodtrucks seront également présents pour éveiller les papilles et contribuer à l’ambiance conviviale du festival.

Rendez-vous à la Manufacture pour partager cette aventure artistique. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 18 19 35 direction.eclatsderegards@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Manufacture is hosting a festival that brings together music, theater, and dance in a unique setting. Five performances, an arts village, exhibitions, artists, and food trucks will make for two days of shared experiences.

L’événement Festival Éclats de Regards Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence