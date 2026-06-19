Théâtre Dialogues sur le commerce des blés Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Théâtre Dialogues sur le commerce des blés

Mardi 30 juin 2026 de 20h à 21h. Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:00:00

fin : 2026-06-30 21:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Cette pièce retrace le débat public autour de la libre circulation du blé français, dont résulte l’édit de 1764, qui lance la France dans l’aventure du libre échange .

À travers une joute brillante et pleine d’esprit, l’Abbé Galiani interroge, au XVIIIe siècle, les promesses et les dangers du libre-échange autour d’un sujet brûlant le commerce des blés. Entre débats politiques, tensions économiques et conversations de salons, cette pièce fait résonner avec une étonnante modernité des questions qui traversent encore notre époque — mondialisation, marché unique, circulation des richesses et peur des crises. Un texte vif et satirique, où les débats d’hier éclairent les inquiétudes d’aujourd’hui.



Mise en scène Christophe Barbier

Intervenants Helman le Pas de Sécheval, Christophe Barbier. .

Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This play chronicles the public debate surrounding the free movement of French wheat, which led to the Edict of 1764, launching France into the “free trade” era.

L’événement Théâtre Dialogues sur le commerce des blés Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence