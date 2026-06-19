Théâtre Dialogues sur le commerce des blés Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence
Théâtre Dialogues sur le commerce des blés Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence mardi 30 juin 2026.
Aix-en-Provence
Théâtre Dialogues sur le commerce des blés
Mardi 30 juin 2026 de 20h à 21h. Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:00:00
fin : 2026-06-30 21:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Cette pièce retrace le débat public autour de la libre circulation du blé français, dont résulte l’édit de 1764, qui lance la France dans l’aventure du libre échange .
À travers une joute brillante et pleine d’esprit, l’Abbé Galiani interroge, au XVIIIe siècle, les promesses et les dangers du libre-échange autour d’un sujet brûlant le commerce des blés. Entre débats politiques, tensions économiques et conversations de salons, cette pièce fait résonner avec une étonnante modernité des questions qui traversent encore notre époque — mondialisation, marché unique, circulation des richesses et peur des crises. Un texte vif et satirique, où les débats d’hier éclairent les inquiétudes d’aujourd’hui.
Mise en scène Christophe Barbier
Intervenants Helman le Pas de Sécheval, Christophe Barbier. .
Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This play chronicles the public debate surrounding the free movement of French wheat, which led to the Edict of 1764, launching France into the “free trade” era.
L’événement Théâtre Dialogues sur le commerce des blés Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Entretien Henry D. Thoreau, L’Insoumis de Walden Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence 19 juin 2026
- Concert Ouverture des Flâneries d’art Contemporain La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence 19 juin 2026
- Spectacle Le diner de cons Comédie d’Aix Aix-en-Provence 19 juin 2026
- Flâneries d’art contemporain dans les jardins aixois Aix-en-Provence 20 juin 2026
- DANIEL MORIN LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence 20 juin 2026