Cinéma plein air Der junge muss an die frische Luft Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Cinéma plein air Der junge muss an die frische Luft

Mardi 30 juin 2026 de 21h à 23h. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 21:00:00

fin : 2026-06-30 23:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Projection plein air d’une comédie allemande contemporaine, Der junge muss an die frische Luft, VOSTFR, 2018.

Synopsis

Bassin de la Ruhr en 1972 Hans-Peter, 9 ans, cultive son talent, apprécié de tous, pour faire rire les autres. Un jour, à la suite d’une opération chirurgicale, sa mère Margret perd l’odorat et le goût, ce qui la plonge dans une profonde dépression. Son père Heinz est désemparé, mais Hans-Peter ne s’en sent que plus poussé à développer son don pour la comédie.



En coopération avec le Goethe-Institut de Paris (archives du film) .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Open-air screening of a contemporary German comedy, Der junge muss an die frische Luft, VOSTFR, 2018.

L’événement Cinéma plein air Der junge muss an die frische Luft Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence