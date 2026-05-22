Spectacle Girl power Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle Girl power Comédie d’Aix Aix-en-Provence jeudi 9 juillet 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle Girl power
Jeudi 9 juillet 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite et qui obtiennent des supers-pouvoirs !
Rajoutez 18 mojitos et la super-gnôle du papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée.
Vers la féminité et au-delà ! .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take three super-girlfriends who decide to have a super-bender and get super-powers!
L’événement Spectacle Girl power Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Théâtre Macédoine générale ! Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence 22 mai 2026
- Performance artistique Maudit soit la Guerre Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence 22 mai 2026
- Théâtre Le fabuleux destin d’Amélie Paul Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence 22 mai 2026
- La folle histoire des femmes Comédie d’Aix Aix-en-Provence 22 mai 2026
- Carlos Flinnroï Génie profond La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence 22 mai 2026