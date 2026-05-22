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Spectacle Girl power Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Girl power Comédie d’Aix Aix-en-Provence jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Comédie d'Aix

Adresse : 8 avenue de la Violette

Ville : 13100 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 16 16 18

Aix-en-Provence

Spectacle Girl power

Jeudi 9 juillet 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite et qui obtiennent des supers-pouvoirs !
Rajoutez 18 mojitos et la super-gnôle du papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée.
Vers la féminité et au-delà !   .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Take three super-girlfriends who decide to have a super-bender and get super-powers!

L’événement Spectacle Girl power Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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