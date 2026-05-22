Spectacle Ticket Gagnant Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle Ticket Gagnant Comédie d’Aix Aix-en-Provence mercredi 8 juillet 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle Ticket Gagnant
Mercredi 8 juillet 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Pour fêter ses 50 ans, Nathalie, institutrice et mariée à Christophe, professeur d’histoire à la Sorbonne, invite sa sœur Blanche, assistante sociale dans la Creuse, et son frère Nicolas, employé de mairie, qui vit à Marseille.
La soirée se déroule à peu près normalement jusqu’au moment où Nicolas offre des tickets de loterie à chacun dont l’un se révèle gagnant de 500 000 euros. Le dîner familial révèle alors le véritable caractère de chacun, sombre dans le chaos et devient le théâtre de règlements de comptes. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr
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English :
To celebrate her 50th birthday, Nathalie, a primary school teacher married to Christophe, a history professor at the Sorbonne, invites her sister Blanche, a social worker in Creuse, and her brother Nicolas, a town hall employee living in Marseille.
L’événement Spectacle Ticket Gagnant Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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