Exposition Marie-Laure De Decker 21, bis Mirabeau Espace culturel départemental Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Marie-Laure De Decker

Du 08/07 au 11/10/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 11h30 à 18h30. 21, bis Mirabeau Espace culturel départemental 21 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-08 11:30:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :

2026-07-08

L’exposition réunit des oeuvres issues d’une période décisive du parcours de Marie-Laure de Decker (1947-2023). Elle porte son regard sur des situations peu médiatisées, notamment la guerre civile au Tchad.

Marie-Laure de Decker / Pour le Tchad, 1975-1978.



L’exposition réunit des œuvres issues d’une période décisive du parcours de Marie-Laure de Decker (1947-2023). Durant plus de quatre décennies, cette photoreporter, grande figure de la photographie française du XXe siècle, parcourt le monde pour documenter les grands bouleversements de son temps. Elle porte également son regard sur des situations peu médiatisées, notamment la guerre civile au Tchad. Devenu son pays d’élection, ce territoire est au cœur de l’une de ses séries majeures, présentée ici.



Venue couvrir la prise d’otage de l’archéologue Françoise Claustre par les révolutionnaires du Frolinat le 21 avril 1974, pendant la guerre civile, elle adhère progressivement à la cause indépendantiste des rebelles. Au fil de trois séjours, entre 1975 et 1978, elle réalise des portraits de combattants et s’intéresse à la vie quotidienne des habitants. Sans se limiter au simple document d’actualité, Decker revendique une démarche subjective et engagée, nourrie par la relation de proximité qu’elle tisse avec celles et ceux qu’elle photographie.



Issue d’un travail de recherche dans les archives de la photographe, cette exposition a été initiée de son vivant. Elle met en lumière un ensemble remarquable qui a marqué un tournant décisif dans sa carrière. Largement publié dans la presse française et internationale, il lui a valu une reconnaissance durable au sein d’un milieu alors largement dominé par les hommes.



Cette exposition constitue une version resserrée de la rétrospective originale, inaugurée à la MEP en juin 2025. Elle a été rendue possible grâce à la collaboration de Pablo Saavedra de Decker, fils de la photographe, qui mène, depuis 2019, un travail d’inventaire et de diffusion de ce fonds photographique. .

21, bis Mirabeau Espace culturel départemental 21 Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 68 36 21bismirabeau@departement13.fr

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English :

The exhibition brings together works from a pivotal period in the career of Marie-Laure de Decker (1947–2023). She focuses on situations that receive little media attention, notably the civil war in Chad.

L’événement Exposition Marie-Laure De Decker Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence