Zik Zac Festival Festival des musiques actuelles du monde Jas de Bouffan Aix-en-Provence

Zik Zac Festival Festival des musiques actuelles du monde

Du jeudi 9 au samedi 11 juillet 2026 de 18h à 1h. Jas de Bouffan Avenue Saint John Perse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Depuis près de trois décennies, ce festival entièrement gratuit bouscule les codes en s’affirmant comme une bulle de liberté, de métissage et de fête, où les musiques rassemblent comme nulle part ailleurs !

Au cœur du magnifique Théâtre de Verdure du Jas de Bouffan, le public est invité à un voyage sonore avec des artistes venus d’Allemagne, de Côte d’Ivoire, d’Iran, de Suisse, d’Algérie, de Jamaïque, du Togo, de la République Démocratique du Congo … et évidemment de France et de la région, pour faire le plein d’énergie et de chaleur humaine.



Mais le Zik Zac c’est plus qu’un festival de concerts. C’est un esprit, une atmosphère, une communauté en mouvement. Spectacles jeune public, Street Art, installations en arts visuels et live painting avec Ka Divers, partenariat avec le festival de BD Les Rencontres du 9e Art, buvette et cuisines du monde… tout est là pour créer du lien commun, du souvenir à venir.



Ici, on célèbre la musique autant que l’humanité. Dans un monde qui se replie, le Zik Zac Festival ouvre grand les bras et fait battre les cœurs. .

Jas de Bouffan Avenue Saint John Perse Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

For almost three decades now, this entirely free festival has been shaking up the norms by establishing itself as a bubble of freedom, crossbreeding and celebration, where music brings people together like nowhere else!

