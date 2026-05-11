Spectacle familial 1h pour comprendre son ado Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle familial 1h pour comprendre son ado Comédie d’Aix Aix-en-Provence samedi 4 juillet 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle familial 1h pour comprendre son ado
Samedi 4 juillet 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Essayons de comprendre nos Ados en 1 heure. En vrai ça va être une pure dinguerie ! Attention les boomers en prendront aussi pour leur grade !
Un stand Up à voir en famille, dans lequel nous étudierons l’Ado, ce petit être tout mignon qui peut se transformer en Hulk à la moindre contrariété.
Les auteurs, sont eux-mêmes papas d’Ados, et à priori ces derniers les inspirent puisqu’on leur doit, en autres le succès Les Adoleschiants. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Let’s try to understand our teens in 1 hour. It’s going to be pure madness! And watch out, the boomers are in for a treat too!
L’événement Spectacle familial 1h pour comprendre son ado Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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