Spectacle familial 1h pour comprendre son ado Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle familial 1h pour comprendre son ado

Samedi 4 juillet 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Essayons de comprendre nos Ados en 1 heure. En vrai ça va être une pure dinguerie ! Attention les boomers en prendront aussi pour leur grade !

Un stand Up à voir en famille, dans lequel nous étudierons l’Ado, ce petit être tout mignon qui peut se transformer en Hulk à la moindre contrariété.

Les auteurs, sont eux-mêmes papas d’Ados, et à priori ces derniers les inspirent puisqu’on leur doit, en autres le succès Les Adoleschiants. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s try to understand our teens in 1 hour. It’s going to be pure madness! And watch out, the boomers are in for a treat too!

L’événement Spectacle familial 1h pour comprendre son ado Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence