Informations pratiques

Aix-en-Provence

Musique dans la rue

Du 21/08 au 29/08/2026 tous les jours. Conservatoire Darius Milhaud / Eglise St Esprit / Cour Sainte Catherine / Jardins du Pavillon Vendôme / place des Prêcheurs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-21

Nouvelle édition du Festival Musique dans la Rue avec un voyage musical à travers la ville.

C’est, en outre, la 13e année que cette manifestation est organisée par le Conservatoire Darius Milhaud. Une nouvelle fois, fin août, elle offrira gratuitement aux aixois de nombreux moments musicaux. .

Conservatoire Darius Milhaud / Eglise St Esprit / Cour Sainte Catherine / Jardins du Pavillon Vendôme / place des Prêcheurs Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20

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English :

Another edition of the Musique dans la Rue Festival, with a musical journey through the city.

L’événement Musique dans la rue Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence