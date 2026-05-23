Spectacle L’arapède Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle L’arapède

Mercredi 29 juillet 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Léo, déprimé, a décidé de partir afin de se reposer. Problème il va croiser la route d’Antoine, véritable càcou marseillais et arapède d’exception. A savoir une personne dont on a du mal à se défaire, à se dépéguer comme on dit en Provence.

Léo aura beau faire ce qu’il peut pour éviter Antoine, celui-ci a décidé de le coller au-delà de l’imaginable avec comme objectif de lui remonter le moral. Sauf qu’avec les méthodes balourdes d’Antoine, c’est loin d’être gagné…



Un duo au soleil entre deux personnages que tout oppose qui se révèle très drôle ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

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English :

Léo, depressed, has decided to go away to get some rest. Problem: he’s about to cross paths with Antoine, a real Marseilles càcou and an exceptional arapède . In other words, someone who is hard to get rid of, à se dépéguer as they say in Provence.

L’événement Spectacle L’arapède Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence