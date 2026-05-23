Spectacle L’arapède Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle L’arapède Comédie d’Aix Aix-en-Provence mercredi 29 juillet 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle L’arapède
Mercredi 29 juillet 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29 22:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Léo, déprimé, a décidé de partir afin de se reposer. Problème il va croiser la route d’Antoine, véritable càcou marseillais et arapède d’exception. A savoir une personne dont on a du mal à se défaire, à se dépéguer comme on dit en Provence.
Léo aura beau faire ce qu’il peut pour éviter Antoine, celui-ci a décidé de le coller au-delà de l’imaginable avec comme objectif de lui remonter le moral. Sauf qu’avec les méthodes balourdes d’Antoine, c’est loin d’être gagné…
Un duo au soleil entre deux personnages que tout oppose qui se révèle très drôle ! .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Léo, depressed, has decided to go away to get some rest. Problem: he’s about to cross paths with Antoine, a real Marseilles càcou and an exceptional arapède . In other words, someone who is hard to get rid of, à se dépéguer as they say in Provence.
L’événement Spectacle L’arapède Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Fête de la Nature sur la Promenade des Milles Les milles Aix-en-Provence 23 mai 2026
- X te le donnera 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence 23 mai 2026
- L’ARNAQUEUSE LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence 23 mai 2026
- Les Grappes provençales Aix-en-Provence 23 mai 2026
- Conférence La fête parisienne au 19e siècle Caumont Centre d’art Aix-en-Provence 23 mai 2026