Informations pratiques

Aix-en-Provence

Sport Ronde internationale cycliste d’Aix

Vendredi 31 juillet 2026 de 18h30 à 22h30. Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Evènement cycliste aixois organisée par l’AVAC Provence Dole. Rendez-vous sportif le plus important de la ville en période estivale. Compétition rassemblant les coureurs du tour de France de la formation aixoise et de coureurs Espoir régionaux

Compétition s’organisant en 10 phase qualificatives de 19h à 22h. .

Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 39 12 35 avcaix@gmail.com

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English :

A cycling event in Aix organized by AVAC Provence Dole. The city’s biggest sporting event of the summer. A competition bringing together riders from the Aix-based Tour de France team and regional Espoir riders.

L’événement Sport Ronde internationale cycliste d’Aix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence