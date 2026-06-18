Aix-en-Provence

Les Vieux Volants de Provence présentent L’Elégance

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 21h. Sous les frondaisons du haut du Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La soirée de présentation d’élégance transportera les spectateurs dans les temps anciens pour découvrir des véhicules d’exception. Les passagers parés de costumes d’époque vont défiler au rythme de mélodies intemporelles.

Un spécialiste passionné accompagnera chaque présentation, offrant un descriptif historique pour sublimer l’alliance parfaite entre mécanique, élégance et patrimoine. Véritable musée vivant, certains véhicules plus que centenaires témoignent d’un patrimoine automobile exceptionnel et toujours en mouvement. .

Sous les frondaisons du haut du Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur patrick.vignapiano@orange.fr

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English :

The Elegance showcase evening will transport spectators back in time to discover exceptional vehicles. Passengers dressed in period costumes will parade to the rhythm of timeless melodies.

L’événement Les Vieux Volants de Provence présentent L’Elégance Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence