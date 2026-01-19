Les nuitées littéraires Aixoises Aix-en-Provence

Les nuitées littéraires Aixoises

Vendredi 17 juillet 2026 de 18h à 23h30. Haut du cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 23:30:00

2026-07-17

À l’origine des Nuitées, une idée de sa fondatrice celle d’offrir aux habitants et visiteurs d’Aix-en-Provence un nouvel événement littéraire. Vous pourrez rencontrer les auteurs en haut du cours Mirabeau.

Les auteurs vous attendront en haut du cours Mirabeau afin de vous présenter leurs ouvrages. Vous pourrez échanger avec eux et repartir avec des exemplaires dédicacés de vos titres favoris. .

Haut du cours Mirabeau Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur concoursdanseaix@yahoo.fr

English :

Les Nuitées was the brainchild of its founder, who wanted to offer Aix-en-Provence?s residents and visitors a new literary event. You can meet the authors at the top of the Cours Mirabeau.

