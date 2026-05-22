Spectacle Anne Roumanoff Une heure avec Anne Roumanoff La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Anne Roumanoff Une heure avec Anne Roumanoff

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 19h15.

Dimanche 19 juillet 2026 à partir de 16h. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Avec un succès constant qui traverse les décennies, Anne Roumanoff continue de faire rire et réfléchir avec un humour toujours aussi vif et attachant.

Dans ce nouveau spectacle en cours d’écriture, elle mêle observations du quotidien et éclats de rire, fidèle à son style incomparable. Un spectacle qui s’annonce déjà comme un nouveau succès pour l’une des figures emblématiques du rire français.



Mise en scène Gil Galliot .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

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English :

Anne Roumanoff’s constant success has spanned the decades, and she continues to make people laugh and think, with a humor that’s as lively and engaging as ever.

L’événement Spectacle Anne Roumanoff Une heure avec Anne Roumanoff Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence