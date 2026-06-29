Exposition de photographies Surréalité Galerie 14 Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition de photographies Surréalité

Du 02/07 au 25/07/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h. Galerie 14 14 rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-02

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-02

Avec une attention portée aux détails, Leo Dejaune livre une vision quasi surréaliste du quotidien.

Les images exposées sont rythmées par des jeux de reflets, des aplats colorés et la douceur dorée du crépuscule. Elles deviennent le décor d’histoires mystérieuses qui ne demandent qu’à être racontées. .

Galerie 14 14 rue Matheron Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 29 91 75 leo.deja@orange.fr

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English :

With his keen eye for detail, Leo Dejaune presents an almost surrealist vision of everyday life.

L’événement Exposition de photographies Surréalité Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence