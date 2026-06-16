Conférence Hand’Joy Une conférence dialoguée et performée Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Hand’Joy Une conférence dialoguée et performée

Mercredi 1er juillet 2026 de 18h à 19h30. Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 19:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Plaidoyer croisé entre deux ex-championnes et deux jeunes du Campus. Une démonstration d’éloquence sur la résilience et le dépassement des barrières sociales pour interpeller l’auditorat.

Hand’Joy est une structure d’innovation sociale soutenue par des partenaires publics et privés, dédiée à l’accompagnement de jeunes et de femmes aux parcours de vie inspirants. La mission de Hand’Joy est de créer des ponts entre tous les acteurs de la société. À travers nos programmes socio-culturels, nous formons entre autres nos bénéficiaires (jeunes du Campus, profils en reconversion) à la prise de parole et à l’éloquence pour qu’ils deviennent les propres ambassadeurs de leur message. Notre slogan “Brisons les plafonds de verre, Ouvrons le champ des possibles”.



Intervenants

● Amina Tounkara, Présidente-Fondatrice de Hand’Joy, ex-sportive professionnelle, diplômée en Management du Sport.

● Nino Pujol, Responsable des Programmes, diplômé de Sciences Po’ Aix et en Management du Sport.

● Manon Minitola, Championne

● Maïssane Cherlonneix-Vanacker, Championne

● Ayoub Aggoune, Jeune du Campus

● Besma Aggoune, Jeune du Campus.



Partenaires Hand’Joy, Sciences-Po Aix. .

Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr

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English :

A joint advocacy presentation by two former champions and two young people from the Campus. A compelling demonstration of resilience and the overcoming of social barriers that captured the audience’s attention.

L’événement Conférence Hand’Joy Une conférence dialoguée et performée Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence