Spectacle Arrête de pleurer Pénélope ! Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Arrête de pleurer Pénélope !

Mercredi 1er juillet 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:30:00

fin : 2026-07-01 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01

2 millions de spectateurs, 15 pays visités, 20 ans de fous rires et d’émotions pour cette comédie culte aux 3 filles hautes en couleurs. Ces trois personnages aux caractères totalement opposés, vous donnent rendez-vous pour un moment corrosif jubilatoire.

Pénélope, Chloé et Léonie, liées par une amitié qui vieillit mal, se retrouvent chez Pénélope pour fêter l’enterrement de vie de jeune fille d’une 4ième amie qui est en retard…

La perspective de ce mariage les renvoie à leurs échecs sentimentaux respectifs, provoque des règlements de compte, des pleurs et surtout des rires !



Auteur Juliette Arnaud, Corine Puget, Christine Anglio

Artistes Camille Agobian, Julie Rippert et Charlotte Mas

Metteur en scène Nathalie Hardouin .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

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English :

2 million spectators, 15 countries visited, 20 years of laughter and emotion for this cult comedy with 3 colorful girls. These three characters, with their totally opposed characters, invite you to a corrosive and jubilant moment.

L’événement Spectacle Arrête de pleurer Pénélope ! Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence