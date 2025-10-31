Festival d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Festival d’Aix-en-Provence

Créé en 1948, le Festival d’Aix-en-Provence s’est rapidement imposé comme l’un des rendez-vous majeur de la saison lyrique Internationale, mais aussi comme un lieu d’innovation et de renouvellement.

Avec l’agrément de Rachida Dati, Ministre de la Culture, de Sophie Joissains, Maire de la Ville d’Aix-en-Provence, de Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de Renaud Muselier, Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, et sur proposition du Président Paul Hermelin, le Conseil d’administration du Festival d’Aix-en-Provence, réuni ce jour, a désigné à l’unanimité Ted Huffman comme Directeur général du Festival pour un mandat de cinq ans à compter du 1er janvier 2026.



Succédant à Pierre Audi, disparu soudainement en mai 2025, Ted Huffman mettra en œuvre la programmation élaborée par ce dernier au titre de l’édition 2026 et, pour partie, de l’édition 2027. Il initiera dès à présent la conception artistique et stratégique des éditions 2028 et suivantes.



Depuis sa création en 1948, le Festival d’Aix-en-Provence s’attache à présenter un programme de grande diversité productions d’opéra, œuvres de jeunesse et célèbres opéras de Mozart, créations contemporaines, redécouverte de chefs-d’œuvre baroques, opéras de chambre, sans oublier d’exceptionnelles affiches de concerts.

En encourageant l’émergence des jeunes talents, le Festival d’Aix-en-Provence a résolument ouvert de nouveaux horizons dans les domaines de la création artistique. Il entend ainsi faire vivre l’opéra dans le monde contemporain et l’entraîner sur les scènes nationales et internationales les plus prestigieuses.

Le Festival d’Aix-en-Provence déploie ses spectacles dans des lieux emblématiques de la ville Théâtre de l’Archevêché, Théâtre du Jeu de Paume, Grand Théâtre de Provence, Hôtel Maynier d’Oppède et Conservatoire Darius Milhaud.



Prélude au Festival de juillet, ouvert à tous les publics et entièrement gratuit, Aix en juin transforme la ville d’Aix-en-Provence et ses environs en lieu de concert à ciel ouvert. .

Created in 1948, the Festival d’Aix-en-Provence quickly emerged as one of the leading events of the opera season. It also proved to be a place for innovation and renewal, with the festival’s unique capacity to surprise the audience and introduce them to new horizons, forms and artists.

Das 1948 gegründete Festival d’Aix-en-Provence hat sich schnell als einer der wichtigsten Termine der internationalen Opernsaison etabliert, aber auch als ein Ort der Innovation und Erneuerung.

Creato nel 1948, il Festival d’Aix-en-Provence si è rapidamente affermato come uno dei principali eventi della stagione lirica internazionale, oltre che come luogo di innovazione e rinnovamento.

Creado en 1948, el Festival de Aix-en-Provence se ha consolidado rápidamente como uno de los principales acontecimientos de la temporada internacional de ópera, así como un lugar de innovación y renovación.

