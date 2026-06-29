Les Musicales dans les Vignes Hommage à Edith Piaf et Charles Aznavour au Château du Seuil Château du Seuil Aix-en-Provence samedi 18 juillet 2026.

Aix-en-Provence

Les Musicales dans les Vignes Hommage à Edith Piaf et Charles Aznavour au Château du Seuil

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 18h30. Château du Seuil 4690 route du Seuil Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Anne Carrere propose un spectacle consacré aux plus grands titres d’Édith Piaf et de Charles Aznavour, faisant revivre avec émotion et élégance deux monuments de la chanson française à travers des interprétations intenses, respectueuses et habitées.

Anne Carrere est choisie en 2015 pour incarner Édith Piaf dans Piaf ! Le Spectacle, créé au Théâtre Déjazet le jour même du centenaire de la légendaire chanteuse.

Le succès est immédiat et devient rapidement mondial, la menant sur les plus grandes scènes internationales, parmi lesquelles Broadway, L’Olympia, l’Opéra de Rio et l’Opéra de Shanghai.



De cette aventure artistique exceptionnelle naissent plusieurs projets majeurs l’album piano-voix Accords & Âme, réalisé avec Arnaud Fuste-Lambezat, ainsi que le trio Deux Accordéons… Une Voix !, aux côtés de Guy Giuliano et Joao Frade. Elle enregistre ensuite l’album Non, je ne regrette rien, parrainé par Charles Dumont et enrichi de la participation d’invités prestigieux.



● 18h30 Accueil

● 19h Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

● 20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Restauration Foodtrucks sur place (applicable pour les concerts de la saison été) .

Château du Seuil 4690 route du Seuil Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 30 32 90 mjcuvier@gmail.com

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English :

Anne Carrere presents a show dedicated to the greatest hits of Édith Piaf and Charles Aznavour, bringing these two icons of French music back to life with emotion and elegance throughthat are intense, respectful, and deeply felt.

L’événement Les Musicales dans les Vignes Hommage à Edith Piaf et Charles Aznavour au Château du Seuil Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence