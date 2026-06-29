Rencontre Magali Blandin chez Carré d’artistes Carré d’artistes Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Rencontre Magali Blandin chez Carré d’artistes

Samedi 18 juillet 2026 de 11h à 19h. Carré d’artistes 20 rue de la Glacière Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Rencontrez Magali Blandin dans votre galerie Carré d’artistes ! Venez échanger avec l’artiste, assister à une performance live, découvrir des œuvres exclusives et profiter d’une séance de dédicaces !

Entièrement autodidacte, Magali Blandin peint depuis plusieurs années. Son univers est profondément inspiré par la nature, dont elle célèbre la beauté et la lumière à travers une peinture à l’huile au couteau, riche en matière et en émotion. Animée par un regard émerveillé sur le vivant, elle crée des œuvres sensibles et vibrantes qui invitent à la contemplation et à l’évasion. .

Carré d’artistes 20 rue de la Glacière Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 27 60 64 aixenprovence@carredartistes.com

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English :

Meet Magali Blandin at your Carr%E9 d’artistes gallery! Come chat with the artist, watch a live performance, discover exclusive works, and enjoy a signing session!

L’événement Rencontre Magali Blandin chez Carré d’artistes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence