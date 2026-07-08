Soirée avec l’orchestre Atlantide Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence
jeudi 30 juillet 2026 · Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Soirée avec l’orchestre Atlantide
Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 19h30. Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Ce programme invite à un voyage à travers l’Europe, où les couleurs de l’Espagne répondent à l’élégance classique de Vienne et à la chaleur mélodique de la Bohême.
.
Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 23 31 59 zahrarawas@lesnuitspianistiques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This program takes you on a journey through Europe, where the colors of Spain meet the classical elegance of Vienna and the melodic warmth of Bohemia.
L’événement Soirée avec l’orchestre Atlantide Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Exposition Marie-Laure De Decker 21, bis Mirabeau Espace culturel départemental Aix-en-Provence 8 juillet 2026
- Spectacle Ticket Gagnant Comédie d’Aix Aix-en-Provence 8 juillet 2026
- GIRL POWER LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence 9 juillet 2026
- Zik Zac Festival Festival des musiques actuelles du monde Jas de Bouffan Aix-en-Provence 9 juillet 2026
- Festival L’Echappée Patio du 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence 9 juillet 2026