Soirée avec l’orchestre Atlantide Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Soirée avec l’orchestre Atlantide

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 19h30. Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Ce programme invite à un voyage à travers l’Europe, où les couleurs de l’Espagne répondent à l’élégance classique de Vienne et à la chaleur mélodique de la Bohême.

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Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 23 31 59 zahrarawas@lesnuitspianistiques.fr

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English :

This program takes you on a journey through Europe, where the colors of Spain meet the classical elegance of Vienna and the melodic warmth of Bohemia.

L’événement Soirée avec l’orchestre Atlantide Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Aix en Provence