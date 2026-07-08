Soirée en hommage à Weber Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Soirée en hommage à Weber

Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 19h30. Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Souvent considéré comme le père de l’opéra romantique allemand, Weber fut également un remarquable compositeur de musique de chambre. Cette facette de son catalogue révèle un un musicien inventif, aux couleurs instrumentales.

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Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 23 31 59 zahrarawas@lesnuitspianistiques.fr

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English :

Often considered the father of German Romantic opera, Weber was also a remarkable composer of chamber music. This aspect of his body of work reveals him to be an inventive musician with a rich palette of instrumental colors.

L’événement Soirée en hommage à Weber Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Aix en Provence