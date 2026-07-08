Concert Trio Forte Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence
mercredi 29 juillet 2026 · Conservatoire Darius Milhaud · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Concert Trio Forte
Mercredi 29 juillet 2026 à partir de 19h30. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Ce programme possède une forte unité il met en regard deux grands trios russes de la fin du XIXᵉ siècle, intimement liés par des relations d’amitié, de filiation artistique et par le thème de la mémoire.
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Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 23 31 59 zahrarawas@lesnuitspianistiques.fr
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English :
This program has a strong sense of unity: it juxtaposes two major Russian trios from the late 19th century, closely linked by friendships, artistic connections, and the theme of memory.
L’événement Concert Trio Forte Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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