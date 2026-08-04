Le Marché de Créateurs du Cours Mirabeau Aix-en-Provence
mercredi 5 août 2026 · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Le Marché de Créateurs du Cours Mirabeau
Mercredi 5 août 2026 de 10h à 19h.
Mercredi 2 septembre 2026 de 10h à 19h. Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-09-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-09-02
Retrouvez tous les exposants (artisans, artistes et intermédiaires), de 9h à 19h sur les places comtales. Une invitation à partager un monde chatoyant de singularités et plein d’idées pour émerveiller les esprits comme autant de cadeaux uniques.
.
Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 16 43 25 marquagecontact@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come see all the exhibitors (artisans, artists, and intermediaries) from 9 a.m. to 7 p.m. at the Place Comtales. An invitation to share in a dazzling world of unique creations, brimming with ideas to inspire wonder—each one a one-of-a-kind gift.
L’événement Le Marché de Créateurs du Cours Mirabeau Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Conférence Météores en folie Planétarium Peiresc Aix-en-Provence 4 août 2026
- Récital Attila Szaniszló Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence 4 août 2026
- Soirée de musique de chambre Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence 5 août 2026
- Spectacle Danses profanes & sacrées Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence 6 août 2026
- Concert Hommage à Ricardo Vińes Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence 7 août 2026