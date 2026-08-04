Informations pratiques

Aix-en-Provence

Le Marché de Créateurs du Cours Mirabeau

Mercredi 5 août 2026 de 10h à 19h.

Mercredi 2 septembre 2026 de 10h à 19h. Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-09-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-09-02

Retrouvez tous les exposants (artisans, artistes et intermédiaires), de 9h à 19h sur les places comtales. Une invitation à partager un monde chatoyant de singularités et plein d’idées pour émerveiller les esprits comme autant de cadeaux uniques.

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Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 16 43 25 marquagecontact@gmail.com

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English :

Come see all the exhibitors (artisans, artists, and intermediaries) from 9 a.m. to 7 p.m. at the Place Comtales. An invitation to share in a dazzling world of unique creations, brimming with ideas to inspire wonder—each one a one-of-a-kind gift.

L’événement Le Marché de Créateurs du Cours Mirabeau Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence