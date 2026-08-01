82e anniversaire de la Libération d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

82e anniversaire de la Libération d’Aix-en-Provence

Du jeudi 20 au vendredi 21 août 2026. Place Jeanne d’Arc / Pont de Béraud / Cours Mirabeau / Les Milles / Luynes / Puyricard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-20

Il y a 82 ans, le 21 août 1944, les Alliés libéraient Aix-en-Provence de l’occupation nazie. Chars et autres véhicules militaires de la 3e Division d’infanterie américaine remontaient le cours Mirabeau pour mettre un terme à deux années d’occupation.

Pour célébrer cet événement, plusieurs cérémonies commémoratives sont programmées dans le centre-ville, les quartiers et village.



La ville d’Aix a obtenu le label national Mission Libération pour la richesse de son programme. Il s’agit de la première ville du département à avoir eu un tel honneur.



// Cérémonies centre-ville //

Le 21 août

● 18h30 Cérémonie au Mémorial des Aixois morts pour la Patrie Place Jeanne d’Arc.

● 19h45 Défilé des véhicules Forty Four Memories – Rotonde Cours Mirabeau.



// Cérémonies dans les quartiers et villages //

Le 20 août

● 18h30 Pont de Béraud Cérémonie devant la Stèle érigée en hommage à la 3e Division U.S., à l’intersection de l’Avenue Jean et Marcel Fontenaille et le Chemin de Repentance.

Le 21 août

● 9h Puyricard Temps de recueillement Dépôt de gerbes au Monument aux Morts, place des Combattants.

● 9h30 Célony Cérémonie devant la stèle érigée en hommage à la 1ère DFL, place Augustine Miretti, 2 chemin de la Bosque d’Antonelle

● 11h30 Luynes Temps de recueillement Dépôt de gerbes au Monument aux Morts, espace Decastille.

● 17h00 Les Milles Hommage à Roger Chaudon à la mairie annexe, 25 Avenue Roger Chaudon, suivi à 17h20, d’une cérémonie au monument aux Morts, avenue Adrien Durbec, puis ● 18h, d’un office religieux à la chapelle du Serre, 385 chemin du Serre. .

Place Jeanne d’Arc / Pont de Béraud / Cours Mirabeau / Les Milles / Luynes / Puyricard Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Several ceremonies were held in Aix-en-Provence and in the village of Les Milles, in tribute to the 3rd U.S. Division.

L’événement 82e anniversaire de la Libération d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence