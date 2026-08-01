Après-midi Jeux au Drôle d’Endroit Drôle d’Endroit Aix-en-Provence
dimanche 16 août 2026 · Drôle d'Endroit · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Après-midi Jeux au Drôle d’Endroit
Dimanche 16 août 2026 de 14h à 19h. Drôle d’Endroit 14 Rue Annonerie Vieille Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Venez passer un moment convivial et ludique au restaurant Drôle d’Endroit pour un après-midi spécial jeux. Venez seul, en famille ou entre amis ! Les mineurs sont acceptés, sous la responsabilité de leur parents.
Au programme
Une sélection de jeux de plateau pour tous les âges et tous les goûts
Une ambiance détendue et chaleureuse
Possibilité d’apporter vos propres jeux pour les faire découvrir
Des boissons et planches disponibles sur place
Que vous soyez novice ou passionné, venez partager un moment ludique et rencontrer d’autres amateurs de jeux ! .
Drôle d’Endroit 14 Rue Annonerie Vieille Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 95 54 contact@le-troll-fringant.fr
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English :
Come enjoy a fun and friendly time at the Drôle d’Endroit restaurant for a special afternoon of games. Come alone, with family, or with friends! Minors are welcome, under the supervision of their parents.
L’événement Après-midi Jeux au Drôle d’Endroit Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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