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AGENDA · La Boissière-de-Montaigu

A CHEVAL SUR MES REVES Spectacle Equestre La Boissière-de-Montaigu

vendredi 7 août 2026 · La Boissière-de-Montaigu

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
85600 La Boissière-de-Montaigu
Département
Vendée
Tarif

La Boissière-de-Montaigu

A CHEVAL SUR MES REVES Spectacle Equestre

La Boissière-de-Montaigu Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-21

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La Boissière-de-Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire +33 6 19 72 05 12 

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English :

L’événement A CHEVAL SUR MES REVES Spectacle Equestre La Boissière-de-Montaigu a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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