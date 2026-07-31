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AGENDA · La Boissière-de-Montaigu

SITE NEOLITHIQUE LES BARRES Journées du Patrimoine La Boissière-de-Montaigu

samedi 19 septembre 2026 · La Boissière-de-Montaigu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Les Barres
Ville
85600 La Boissière-de-Montaigu
Département
Vendée
Tarif

La Boissière-de-Montaigu

SITE NEOLITHIQUE LES BARRES Journées du Patrimoine

Les Barres La Boissière-de-Montaigu Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

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Les Barres La Boissière-de-Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17 

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English :

L’événement SITE NEOLITHIQUE LES BARRES Journées du Patrimoine La Boissière-de-Montaigu a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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