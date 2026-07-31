Informations pratiques

La Boissière-de-Montaigu

SITE NEOLITHIQUE LES BARRES Journées du Patrimoine

Les Barres La Boissière-de-Montaigu Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

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Les Barres La Boissière-de-Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17

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English :

L’événement SITE NEOLITHIQUE LES BARRES Journées du Patrimoine La Boissière-de-Montaigu a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Terres de Montaigu