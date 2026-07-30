AGENDA · La Boissière-de-Montaigu
LA GRANGE D’ASSON Journées du Patrimoine La Boissière-de-Montaigu
samedi 19 septembre 2026 · La Boissière-de-Montaigu
Informations pratiques
La Boissière-de-Montaigu
LA GRANGE D’ASSON Journées du Patrimoine
La Boissière-de-Montaigu Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
.
La Boissière-de-Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17
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English :
L’événement LA GRANGE D’ASSON Journées du Patrimoine La Boissière-de-Montaigu a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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