A Fox Under a Pink Moon, Cinémas du Grütli, Genève

A Fox Under a Pink Moon Samedi 7 mars, 18h30 Cinémas du Grütli

Soraya, 16 ans, afghane et artiste, documente elle-même, avec son téléphone et sur cinq ans, ses tentatives d’évasion d’Iran pour rejoindre sa mère en Autriche. Le film mêle vidéos personnelles, dessins animés et sculptures, exposant la détermination de Soraya à tracer sa propre voie. Entre scènes de fuite, chants et danses, il dévoile son courage face à un mari violent et une société conservatrice, sexiste et patriarcale, tout en montrant combien l’art est essentiel à sa survie.

