À la découverte de Claude Monet à Giverny, Maison et jardins de Claude Monet – Giverny, Giverny
À la découverte de Claude Monet à Giverny, Maison et jardins de Claude Monet – Giverny, Giverny jeudi 11 juin 2026.
À la découverte de Claude Monet à Giverny Jeudi 11 juin, 08h00 Maison et jardins de Claude Monet – Giverny Eure
Inscription obligatoire à la Résidence des Chênes Verts.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T08:00:00+02:00 – 2026-06-11T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T08:00:00+02:00 – 2026-06-11T19:30:00+02:00
Promenez-vous dans ses magnifiques jardins fleuris, véritables sources d’inspiration de l’artiste.
Entre couleurs, poésie et sérénité, cette visite offre une immersion rare dans l’univers du peintre.
Ouverture des inscriptions : 25 mai 2026 – Inscription individuelle
Vous munir d’un chèque – Le coût de la participation sera communiqué prochainement sur le site internet de la ville ou affiché à la résidence des Chênes Verts.
Horaires de départ et d’arrivée, transmis lors de votre inscription
Limité à 56 personnes.
Maison et jardins de Claude Monet – Giverny 84 Rue Claude Monet, 27620 Giverny Giverny 27620 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 23 23 56 »}]
Explorez la charmante maison du peintre impressionniste Claude Monet, un lieu chargé d’histoire et d’émotion.
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