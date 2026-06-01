À la découverte de Claude Monet à Giverny, Maison et jardins de Claude Monet – Giverny, Giverny

À la découverte de Claude Monet à Giverny Jeudi 11 juin, 08h00 Maison et jardins de Claude Monet – Giverny Eure

Inscription obligatoire à la Résidence des Chênes Verts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T08:00:00+02:00 – 2026-06-11T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T08:00:00+02:00 – 2026-06-11T19:30:00+02:00

Promenez-vous dans ses magnifiques jardins fleuris, véritables sources d’inspiration de l’artiste.

Entre couleurs, poésie et sérénité, cette visite offre une immersion rare dans l’univers du peintre.

Ouverture des inscriptions : 25 mai 2026 – Inscription individuelle

Vous munir d’un chèque – Le coût de la participation sera communiqué prochainement sur le site internet de la ville ou affiché à la résidence des Chênes Verts.

Horaires de départ et d’arrivée, transmis lors de votre inscription

Limité à 56 personnes.

Maison et jardins de Claude Monet – Giverny 84 Rue Claude Monet, 27620 Giverny Giverny 27620 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 23 23 56 »}]

Explorez la charmante maison du peintre impressionniste Claude Monet, un lieu chargé d’histoire et d’émotion.