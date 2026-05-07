Déjeuner sur l’herbe (Finissage de l’exposition) Musée des impressionnismes Giverny
Déjeuner sur l’herbe (Finissage de l’exposition) Musée des impressionnismes Giverny dimanche 5 juillet 2026.
Giverny
Déjeuner sur l’herbe (Finissage de l’exposition)
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05 15:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Pour célébrer le dernier jour de l’exposition, le musée vous invite à un déjeuner sur l’herbe placé sous le signe de la convivialité et de l’art de vivre.
Ouvert à toutes et à tous, ce moment festif se déroulera dans un esprit champêtre autour des tables et nappes installées sous les pommiers du jardin. Le musée offrira un verre et l’apéritif. Chacun est invité à apporter son propre pique-nique.
Un rendez-vous joyeux et hors du temps pour clore l’exposition en beauté.
Les visiteurs les plus audacieux sont invités à venir costumés à la manière du XIXᵉ siècle l’entrée de l’exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 sera alors gratuite pour toutes les personnes déguisées.
A 16h, profitez d’un concert par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen ! (Payant). Cliquez ici pour en savoir plus. .
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65
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English : Déjeuner sur l’herbe (Finissage de l’exposition)
L’événement Déjeuner sur l’herbe (Finissage de l’exposition) Giverny a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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