Déjeuner sur l’herbe (Finissage de l’exposition) Musée des impressionnismes Giverny

Giverny

Déjeuner sur l’herbe (Finissage de l’exposition)

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05 15:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Pour célébrer le dernier jour de l’exposition, le musée vous invite à un déjeuner sur l’herbe placé sous le signe de la convivialité et de l’art de vivre.

Ouvert à toutes et à tous, ce moment festif se déroulera dans un esprit champêtre autour des tables et nappes installées sous les pommiers du jardin. Le musée offrira un verre et l’apéritif. Chacun est invité à apporter son propre pique-nique.

Un rendez-vous joyeux et hors du temps pour clore l’exposition en beauté.

Les visiteurs les plus audacieux sont invités à venir costumés à la manière du XIXᵉ siècle l’entrée de l’exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 sera alors gratuite pour toutes les personnes déguisées.

A 16h, profitez d’un concert par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen ! (Payant). Cliquez ici pour en savoir plus. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Déjeuner sur l’herbe (Finissage de l’exposition)

L’événement Déjeuner sur l’herbe (Finissage de l’exposition) Giverny a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération