Nocturnes Exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 Musée des impressionnismes Giverny
Nocturnes Exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 Musée des impressionnismes Giverny vendredi 15 mai 2026.
Giverny
Nocturnes Exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-07-03 20:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-28 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03
À partir du 1er mai, l’exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 vous accueillera tous les vendredis soirs* jusqu’à 20h, dernière admission 19h30.
Une occasion unique de découvrir les débuts de Claude Monet à Giverny lors d’un moment suspendu, propice à la contemplation.
*à l’exception du vendredi 29 mai, reporté au jeudi 28 mai, en raison du Festival de piano 2026. .
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65
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English : Nocturnes Exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890
L’événement Nocturnes Exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 Giverny a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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