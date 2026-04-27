Visite sensorielle de Giverny Office de Tourisme Nouvelle Normandie Giverny

Giverny

Visite sensorielle de Giverny

Office de Tourisme Nouvelle Normandie 37 chemin du Roy Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Et si vous ne vous contentiez plus de regarder Giverny, mais que vous appreniez à le ressentir ?

En fin de journée, laissez-vous guider par vos 5 sens dans ce parcours découverte du village de Claude Monet.

Le long des ruelles fleuries, anecdotes historiques et ateliers sensoriels se mêleront harmonieusement. En petit groupe de 12 personnes, pour privilégier les échanges et vivre pleinement cette expérience, vous plongerez dans l’intimité du maître de l’impressionnisme.

Captez les nuances subtiles des couleurs et les jeux de lumière qui ont tant fasciné les peintres, respirez ce qui vous entoure, écoutez le murmure du village, laissez vos mains devenir artistes, associez l’art au goût et explorez les grandes étapes de la vie de Claude Monet et l’évolution de Giverny.

Prêt à vivre cette aventure sensorielle ? Réservez dès maintenant votre visite pour un samedi de juin et offrez-vous une parenthèse mémorable.

Quand ? Tous les samedis du mois de juin à 17h

Durée 1h15

Lieu Giverny

Tarif 15€ 12€ (jusqu’à 12 ans)

Conseillé à partir de 12 ans.

A noter en cas de pluie, la visite ne sera pas maintenue. La visite sensorielle de Giverny ne comprend pas la visite de la Maison et des jardins de Claude Monet et du Musée des impressionnismes Giverny. .

Office de Tourisme Nouvelle Normandie 37 chemin du Roy Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 39 60 information@tourisme.sna27.fr

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English : Visite sensorielle de Giverny

L’événement Visite sensorielle de Giverny Giverny a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération