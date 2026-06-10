Lecture : correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé Musée des impressionnismes Giverny Giverny
Lecture : correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé Musée des impressionnismes Giverny Giverny jeudi 25 juin 2026.
Lecture : correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé Musée des impressionnismes Giverny Giverny Jeudi 25 juin, 18h00
Découvrez le maître de l’impressionnisme à travers sa correspondance !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-25T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-25T19:00:00.000+02:00
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Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny
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