Lecture : correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé Musée des impressionnismes Giverny Giverny jeudi 25 juin 2026.

Lecture : correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé Musée des impressionnismes Giverny Giverny Jeudi 25 juin, 18h00

Découvrez le maître de l’impressionnisme à travers sa correspondance !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T19:00:00.000+02:00

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Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny



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